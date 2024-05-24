白井半七　燕子花　蓋置　共箱 茶道具

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商品詳細
お茶の支部長をしていた祖母の遺品整理のため、出品します。当方素人のため、細かい仕様や型式などはわかりません。写真の情報がすべてです。生前、さまざまな茶器を購入しており、本物であることだけは確かです。このまま処分するのは祖母に申し訳ないと考え、次にご利用していただける方がいればと思い、出品します。そのため、値段はかなり低めに設定しています。※あくまで素人出品のため、詳細はお問い合わせいただいてもお答えできません。※自宅保管品のため、神経質な方はご遠慮ください。種類...茶道具
http://narcologia.ru/goods/freshman508456.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture134041.html
http://narcologia.ru/goods/waveform614317.html
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