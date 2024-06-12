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釘崎野薔薇セット
商品番号 D72352747172
商品名

釘崎野薔薇セット
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 2,232 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます☻以前呪術廻戦にハマっていた時期があり収集していたのですが、熱が冷めてしまったので売却させて頂きたいと思います。購入してから、袋に詰め替えるのに触りましたが、それを除けばほとんど新品未使用です。おまけとして、これとは別に好きなキャラクターのチェキをランダムでお入れ致します。※値段交渉承っております※バラ売り可能です※購入者様がいない場合、捨てることになりますコメントの方お待ちしております。#呪術廻戦#釘崎野薔薇#アクスタ#ネームバッジ#キーホルダー#集英社
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