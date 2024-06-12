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SAO アスナ 等身大タペストリー
商品番号 K91774958925
商品名

SAO アスナ 等身大タペストリー
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 5,039 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終値下げです。ソードアート・オンラインアスナらのすぽ！記念等身大タペストリーです。大きさは横70cm程度、縦160cm程度です。ドアに掛けて飾っていたため、蝶番の金属の摩擦などでところどころ黒ずんでいる部分があります。主に棒を入れる部分の上や、裏などです。9枚目の写真のように丸めたあとも少し残っています。これらが気になる方はご遠慮ください。写真⑧のように、タペストリーをプチプチで巻き、その上に巻ダンボールを巻いた状態で発送します。(この写真の中身は別のタペストリーです。大きさなど参考にしないようにお願いします。)川原礫abecキリトリーファシノンアリスミトアルゴユウキユージオ
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