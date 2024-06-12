SAO アスナ 等身大タペストリー

最終値下げです。ソードアート・オンラインアスナらのすぽ！記念等身大タペストリーです。大きさは横70cm程度、縦160cm程度です。ドアに掛けて飾っていたため、蝶番の金属の摩擦などでところどころ黒ずんでいる部分があります。主に棒を入れる部分の上や、裏などです。9枚目の写真のように丸めたあとも少し残っています。これらが気になる方はご遠慮ください。写真⑧のように、タペストリーをプチプチで巻き、その上に巻ダンボールを巻いた状態で発送します。(この写真の中身は別のタペストリーです。大きさなど参考にしないようにお願いします。)川原礫abecキリトリーファシノンアリスミトアルゴユウキユージオ



らのすぽ！『ソードアート・オンライン』等身大タペストリー「アスナ」



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