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盃洗　角福　鯉　魚
商品番号 B10078847324
商品名

盃洗　角福　鯉　魚
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 2,988 円
在庫状況 あり

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商品詳細

角福　鯉　魚の絵付けが綺麗な盃洗です。◆古い、九谷焼が伊万里焼だと思うのですがわかりません。★盃洗とは！盃洗（はいせん）酒席で盃（さかずき）を洗うための水を入れる器を盃洗といいます。インテリア、物入れ　などにも使っていただけると思います(o^^o)サイズ　口径約13.0㎝×高さ約10.7㎝素人採寸ですので、多少の誤差はお許しください。割れ、欠けは、ありません経年によるキズやスレ、くもり、また、(写真7)釉薬がついてない所などあります。ご理解の上、ご購入お願い致します。少しでも気になる方、神経質な方のご購入はご遠慮ください。箱がありません。プチプチに包んでリサイクル資材を使って発送させていただきます。#骨董#アンティーク#九谷焼#伊万里焼
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