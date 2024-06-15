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商品詳細
グッズ種類···ぬいぐるみたくさんの中からご覧頂きありがとうございます。コメント無しで購入オッケーです。トイフィールド 大塚勝俊関節が動き色々なポーズができます。耳(5箇所)腕(6箇所)足(2箇所)首\u202830センチぐらいこちらで購入しました。中古品ですが、保管されていたようです。購入後ボックスに保管してました。状態気になる方はお控え下さいね。#トイフィールド#大塚勝俊#テディベア#ミニチュアベア#テディベア材料#テディベア#コンベンション#テディベアフェスティバル#テディベアハンドメイド#テディベア素材#テディベア生地#モヘア#ファー#ぬいぐるみ#パーツ#あみぐるみ
http://narcologia.ru/goods/Taipei608671.html
http://narcologia.ru/goods/calling605950.html
http://narcologia.ru/goods/waveform565117.html
Toyfield大塚勝俊トイフィールドusagiウサギぬいぐるみ
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