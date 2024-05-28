Fulltone OCD V2 赤色LED

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。FulltoneのOCDV2でございます。状態は比較的良く目立った傷はないと思います。本体、箱、ステッカー等、フットスイッチカバーの四点セットです。動作確認済みです。#Fulltone#OCDV2種類···エフェクター・プロセッサー
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