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Fulltone OCD V2 赤色LED
商品番号 B91101029925
商品名

Fulltone OCD V2 赤色LED
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 13,244 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。FulltoneのOCDV2でございます。状態は比較的良く目立った傷はないと思います。本体、箱、ステッカー等、フットスイッチカバーの四点セットです。動作確認済みです。#Fulltone#OCDV2種類···エフェクター・プロセッサー
http://narcologia.ru/goods/mythic144035.html
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