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織部焼　銘有り角鉢
商品番号 G41813944580
商品名

織部焼　銘有り角鉢
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 2,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

織部焼の銘有りの角鉢でございます。造りが面白く、存在感が有る角鉢です。裏に銘が有りますが、作家さんの名前は分かりません。巾　23.5奥行き　20.5高さ　　　8.7センチ位銘有り共箱無し裏に4つの足が有ります。使わなくても、置いて鑑賞して、楽しんで戴けます。足の裏に少し、汚れが付いている点は、ご容赦くださいませ。よろしくお願い申し上げます。
http://narcologia.ru/goods/freshman423256.html
http://narcologia.ru/goods/waveform317117.html
http://narcologia.ru/goods/revamp540222.html
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