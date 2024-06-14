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織部焼の銘有りの角鉢でございます。造りが面白く、存在感が有る角鉢です。裏に銘が有りますが、作家さんの名前は分かりません。巾 23.5奥行き 20.5高さ 8.7センチ位銘有り共箱無し裏に4つの足が有ります。使わなくても、置いて鑑賞して、楽しんで戴けます。足の裏に少し、汚れが付いている点は、ご容赦くださいませ。よろしくお願い申し上げます。