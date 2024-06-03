【ほぼ新品】櫻澤の本気 sakura 櫻澤泰徳



1/22 櫻澤泰徳 櫻澤の本気 限定本 ラルクアンシエル | ロックな古本屋 ...



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再入荷！ 「櫻澤の本気」 櫻澤泰徳 限定書籍 | 音楽資料専門店 ロック ...



連載】櫻澤の本気 II 第3回『12月21日』 | BARKS



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連載】櫻澤の本気 II 第6回『やろうと思っていたこと』 | BARKS



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連載】櫻澤の本気 II 第7回『櫻澤の半分はDEAD ENDで出来ています ...



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連載＋ライヴレポ】櫻澤の本気 II 第4回『暗黒秋櫻』 | BARKS



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『櫻澤の本気』櫻澤泰徳 音楽専科社（完全受注生産品）令和5年6月17日、押入れを整理していたら謎の未開封段ボールが出てきたので、開封した所、こちらが出て来ました。当時「読む用」と「保管用」で購入し保管用として何年も未開封のまま保管したまま忘れていた物です。ほぼ新品ですが、長期保管品ということもあり、段ボールの跡がうっすらついている様にも見えます。あくまで保管用でしたので、まだ誰も中身を読んでいない状態です。現在では入手困難、貴重品だと思われます。受注生産で送られてきた時の段ボールに戻して発送しますが、ガムテープは劣化していたため新しいテープを使用しております。(「読む用」はもう表紙等ボロボロのため、出品予定はありません)別ページで「櫻澤泰徳SAKURAモデルサングラス」出品中です。ラルクL'Arc～en～CielVAMPShyde櫻澤泰徳SAKURASakuraZIGZOSOAPRayflower