YAMAHA 電子キーボード　ミュージックベル

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商品詳細
YAMAHAPSR-E344.キーボードミュージックベル付属品 取扱説明書 SongBook 譜面台 アダプター 音は確認済みです。購入後、2回ぐらいの使用ですので、新品同様だと思います。キーボード 、スタンド共に専用の箱に入れて発送いたします。購入後、1.2回の使用です。大型発送のため、発送まで 2〜5日ぐらいかかってしまうかもしれません。了承の程よろしくお願いいたします。#ヤマハ#YAMAHAPSR_E344#YAMAHAL-2L#キーボード #キーボードスタンド#スタンド
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