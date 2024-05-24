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三味線　和楽器　弦楽器　子持ち綾杉彫り　子持ち綾杉胴　小唄
商品番号 F86831678692
商品名

三味線　和楽器　弦楽器　子持ち綾杉彫り　子持ち綾杉胴　小唄
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 7,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご訪問ありがとうございます(^^)その他にも面白い商品を色々出しておりますので、ぜひこちらからご覧下さい♪#TOMAS03の出品商品--------------------------------------------------------三味線　和楽器　弦楽器　子持ち綾杉彫り　子持ち綾杉胴　小唄皮の部分が破れています。そのほか細かな傷や汚れ等もございます。胴内竿「小唄」の表記の後ろはお名前が書いてあります。状態は写真にてご判断下さいませ。小唄子持ち綾杉彫り子持ち綾杉胴三味線和楽器弦楽器種類...三味線ns0428
http://narcologia.ru/goods/composite454054.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture664841.html
http://narcologia.ru/goods/waveform25717.html
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