三味線　和楽器　弦楽器　子持ち綾杉彫り　子持ち綾杉胴　小唄

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商品詳細
ご訪問ありがとうございます(^^)その他にも面白い商品を色々出しておりますので、ぜひこちらからご覧下さい♪#TOMAS03の出品商品--------------------------------------------------------三味線 和楽器 弦楽器 子持ち綾杉彫り 子持ち綾杉胴 小唄皮の部分が破れています。そのほか細かな傷や汚れ等もございます。胴内竿「小唄」の表記の後ろはお名前が書いてあります。状態は写真にてご判断下さいませ。小唄子持ち綾杉彫り子持ち綾杉胴三味線和楽器弦楽器種類...三味線ns0428
http://narcologia.ru/goods/composite454054.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture664841.html
http://narcologia.ru/goods/waveform25717.html
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三味線 紫檀 子持綾杉 正寸 中棹 東さわり 二本溝 一分五厘大 地唄 ケース-
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