若狭塗りセット　茶道具棗と若狭塗り箸5膳



[若狭塗箸]「 5膳セット 塗箸銀舞桜御膳」



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■箸サイズ…22.5cm数…5人分昭和の頃法事で使用していた時代物です。■棗美品です単品での出品にてご確認をお願いします#茶道具諸々箸の増数がお値段据置きのままで可能ですご相談下さい匿名メルカリ便にて当日もしくは翌日には発送致します種類···茶道具若狭藩主初釜高級漆器11古道具茶道具着物花道和装お茶事お茶会趣味お稽古事淡交社奈良古美術装飾···蒔絵