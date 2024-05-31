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商品詳細
ご覧頂き有難うございます。サイズ口径11cm高さ8cm木箱、宇金布、陶歴付きです。100,000円程の茶碗です。茶道具すり替え・トラブル防止等のため、返品にはご対応できませんのでご理解をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/shuttle493625.html
http://narcologia.ru/goods/reflector395564.html
http://narcologia.ru/goods/unusable524774.html
織部 茶盌 大島久興 氏作 共箱入-
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織部 茶盌 大島久興 氏作 共箱入 | labiela.com
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