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織部 茶盌　大島久興 氏作 共箱入
商品番号 P76434025757
商品名

織部 茶盌　大島久興 氏作 共箱入
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 10,028 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有難うございます。サイズ口径11cm高さ8cm木箱、宇金布、陶歴付きです。100,000円程の茶碗です。茶道具すり替え・トラブル防止等のため、返品にはご対応できませんのでご理解をお願い致します。
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