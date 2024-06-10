ヤマハ　卓上木琴　No.185　YAMAHA



ヤマハ | No.185 - 卓上木琴/鉄琴 - 概要



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No.185 - 卓上木琴/鉄琴 - 概要 - ヤマハ

YAMAHA ヤマハ ㈱ヤマハミュージックジャパン卓上木琴 No.185子供の器楽演奏会用に新品購入したものです。木製のため傷が付きやすいと思い、音の軽減も考え、我が家ではバチに布を巻いて使用しておりました。※使用に伴う小傷、バチの打ちによる凹みはありますので、画像よくご確認いただき、子供が使用した中古品にご理解いただける方のみ、ご購入をお願い致します。※箱はキレイな状態ですが、保管中に白い部分に少し黄ばんだような跡が見えます。(画像12~13枚目参照)※箱にお入れして、さらに段ボール梱包して発送致します。(画像14~15枚目参照)種類...コンパクト木琴・卓上木琴