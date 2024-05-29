古い時代　帯留め　金工　船乗　船頭　釣人　明治金工　金　銀

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商品詳細
特別値下げ価格 気まぐれで取り消します。無断転載して詐欺行為をしていますでご注意ください。当方ではメルカリ以外で一切、 この帯留めを出品や販売はしていません。時代金工帯留細工 明治金工か？(私感)刻印等は見あたりません寸法約14mm約34mm重さ約4g写真参照 時代のり味があるので磨いていません。 携帯撮影の素人撮影です写真映り色合いが 現物と多少異なる事があります。長期間保管品です。撮影時と多少時代が乗ってるかも しれません。。銀の特有の経年変化はご理解ください。お互いが気持ち良い取引を行う為に、ご理解いただけますようお願い致します。※到着日に受取り操作出来る人のみ購入してください。※詐欺サイトで写真等を無断転載しています。※詐欺サイトが横行しています。この帯留めをメルカリ以外で販売や出品は全て詐欺です。※神経質な人は購入しないでください。装飾···その他、帯留め種類···金工 金具主な素材···銀金その他
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