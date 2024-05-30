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大幅掛軸 季宝国(騰生)『長城雪靄 万里の長城』紙本肉筆 掛け軸 a110613
商品番号 C54488565256
商品名

大幅掛軸 季宝国(騰生)『長城雪靄 万里の長城』紙本肉筆 掛け軸 a110613
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 2,484 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■■■商品説明■■■【ご参考】季宝国中国現代著名画家。万里の長城の専門画家。1962年江蘇省南通市生まれ。画名は騰生、国画作品は彩墨山水をメインとする。師は尤無曲、胡正徳のもとで伝統山水技法を勉強する。1989年に北京中国国画研究院研修班に入り、現代山水画を勉強する。何度も太行山や万里の長城などに行き写生する。現在はプロの画家で、国内外の書画交流活動に数回も参加している。2013年に多くの書画名家と中国人民解放軍の建軍86周年を祝う大型心連心書画交流活動に参加した。＜状態＞経年の汚れ、シミ、シワがございます。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■全体：長約177.5cm幅約68cm軸幅約76.4cm本紙：長約120cm幅約59cm
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