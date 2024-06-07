【匿名発送・送料無料】SUPER BEAVER グッズ詰め合わせ

300円値下げし、おまけステッカーも追加しました。(写真10枚目)SUPERBEAVERのグッズ詰め合わせパックです。詰め合わせラインナップ・NOiDタオル黒(未使用)バラ売り7999円・ステッカーセット5枚入り(新品未使用)・ブロックメモ付箋(未使用未開封)・ファイルボックス(未使用未開封)・ショッパー(未使用未開封)・モンバスレジャーシート(未使用未開封)・現場史上主義額縁付き・東京メガジャケ・愛しい人クリアファイル・雑誌【MUSICA.TalkingRock.ロッキンJAPAN・フリーペーパー、映画特典、チラシ等新品未使用未開封の物もあれば、使用した物もあります。神経質な方はご遠慮ください。人気グループ···SUPERBEAVERグッズ種類···Tシャツ/タオル/ハンカチ/ラバーバンド04LimitedSazabysBLUEENCOUNTCrossfaithLiSAMyHairisBadONEOKROCKRADWIMPSROTTENGRAFFTYSUPERBEAVERTHEORALCIGARETTESUNISONSQUAREGARDENWANIMAキュウソネコカミマキシマムザホルモン渋谷龍太ぶーやんミュージシャン種別···グループグッズ種類···TシャツsuperbeaverスーパービーバーNOiD