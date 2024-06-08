ポケモンカード　水の都ラティアス、水の都ラティオス

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「ポケモンカードe 劇場限定VSパック」収録水の都ラティアス011/018水の都ラティオス012/018以上２枚セットです。古いカードですので傷や汚れ、めくれ等があります。ご理解いただきますようお願いいたします。★カードの状況について★・基本的にカードの状態は全て写真での判断にてお願いいたします。・状態の確認にあたり、追加写真が必要であればコメントをお願いします。・基本的には素人管理の中古品となります。年数が経っており、傷もみられますので、完美品をお求めの方や、神経質な方は購入をご遠慮ください。発送の際に防水、折れ対策をいたします。☆☆他の出品物とおまとめ購入歓迎☆☆送料分＋気持ち程度ですがお値引きできる場合がございます。ご希望の方はご連絡いただければ幸いです。水の都のポケモンシリーズ（水の都のネイティオ、カブトプス、プテラ、ピジョン等）も出品しておりますので、興味のある方はご検討のほどよろしくお願いします。種類···ポケモンカード(ポケカ)