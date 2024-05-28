本物 蔵出し 古物 鬼瓦 唐獅子 守り 縁起物 厄除け お守り 御守り 火除け

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本物■工芸品として作られた物ではありません鬼瓦／唐獅子／鍾馗瓦 疫病退散 鐘馗 伝染病除け 魔除け 鬼瓦厄除け 端午の節句継ぎ割れ欠け#こたつみかん昭和レトロ#こたつみかん我楽多【高さ】52cm【幅】32cm■左足／欠け■尾／欠け■左、台座から頭の後ろまでヒビの為、継ぎ■台座後ろ／継ぎ／モルタル■縁起物の代表格唐獅子旧家蔵出し、お寺さんの改修の時に出たものでは無いか？と思います。他の鬼瓦も一緒に有りました屋根に飾ることはできませんが、縁起物、厄除けにいかがでしょう？実際に使われていたものです工芸品では有りません■雲より高い場所を悠々と歩む唐獅子。■唐獅子は「魔除け、厄除け」だけでなく、大きな口で火を吹き消すとの謂れから「火難避け」の力があると言われる縁起物の代表格です。陶器陶磁器瓦鍾馗鬼瓦アンティーク庭石庭園和風和庭お庭盆栽吉祥縁起物縁起物ONIGAWARA魔よけ魔除け置き物置物庭石庭アンティーク骨董品骨董古物庭オブジェ鬼縁起厄厄除け祈願わびさびワビサビ