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レイジングサーフ　1BOX　新品未開封　愛知県　ペリペリ付き
商品番号 L79148534264
商品名

レイジングサーフ　1BOX　新品未開封　愛知県　ペリペリ付き
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 2,773 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル...ボックス(box)種類...ポケモンカード(ポケカ)★ゲオ当選品★シュリンク無し★ペリペリ付き(お店の店員さんに目の前でシュリンクを剥がされましたので、シュリンク付きと何も変わりません)★新品未開封★ワンオーナー(自身で購入)★安心のメルカリ便でBOXごと綺麗に梱包し★24時間以内の発送★レシート付き(個人情報のみ切り取りします)★愛知県からの発送なので近くのお住まい方は早く到着すると思います。取り引き履歴、評価、プロフィールを見て下さい。m(__)m安心して取り引き出きると思います。トラブル防止の為、返品は不可でお願いいたします。#ポケカ#ポケモンカードゲーム#ポケモンカード151#ポケモンセンター#ポケセン#ぺりぺり#エリカ#SAR#マスターボール#BOX#シュリンク#1BOX#パラダイムトリガー#vユニ#最安値#モンスターボール#シュリンク付き#黒炎の支配者#レイジングサーフ
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