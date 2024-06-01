北村匠海　チェキ　直筆サイン　直筆メッセージ付き　キミにかぶりつき！

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こちらは、何年か前に、お譲りして頂いた品です。当時と同じ値段にて出品しております。期間限定出品。少し出品迷ってるので、突然削除の場合ありm(__)m⭕購入意思がない方のいいねはお控えください。本当に欲しくて迷ってる方のみお願いします。●グルメ発信記事(キミにかぶりつき！)で当選品の、第1回目の北村匠海さんのサイン入りチェキです。白い部分に、文字も書かれてます。※付属されてた、当選通知書付き※スラ卒気味なので、今凄く匠海くんが大好きな方にお譲りしたいと思います。~画像のメルカリの文字は、悪用防止の為~水濡れ防止、補強をし、匿名配送のゆうパケットポストminiにて発送致します。