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商品詳細
インドネシアのコンビニ、インドマレットで配布されたプロモカード6枚セットです。・ブルー・コダック・ニャビー・ピカチュウ・モクロー・アシマリ手に入れてすぐスリーブに入れていたので傷はないとは思いますが、あくまで個人保管であることをご承知おきください。#ポケモンカード#プロモ#非売品#海外版#インドネシア
http://narcologia.ru/goods/smear11204.html
http://narcologia.ru/goods/navigate491030.html
http://narcologia.ru/goods/recommended216890.html
ポケモンカード プロモ インドネシア インドマレット
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