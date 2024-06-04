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ポケモンカード　プロモ　インドネシア　インドマレット
商品番号 P51229451837
商品名

ポケモンカード　プロモ　インドネシア　インドマレット
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

インドネシアのコンビニ、インドマレットで配布されたプロモカード6枚セットです。・ブルー・コダック・ニャビー・ピカチュウ・モクロー・アシマリ手に入れてすぐスリーブに入れていたので傷はないとは思いますが、あくまで個人保管であることをご承知おきください。#ポケモンカード#プロモ#非売品#海外版#インドネシア
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