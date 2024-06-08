B’z 各会場限定レア メモリアルプレート＆各日限定チャーム＆リストバンド

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【⠀B'zLIVE-GYMPleasure2023-STARS-】9/2神奈川県日産スタジアムどの会場でもだいたい1番最初に売り切れてしまう会場名と日付付きのメモリアルプレートと、ガチャガチャの中でもレアな公演地と日付けが記載されてる色違いチャームとリストバンド、の合計三点になります。チャームとリスバンはカプセルから出してメモリアルプレートと一緒にプチプチ等に包んで発送させていたします。新品未使用ですが気づかない所にスレ傷等がある場合もあるかもしれませんがアーティストグッズですので完璧なお品物をお求めの方はご遠慮くださいますようお願いいたします。ノークレームノーリターン丹なります。なるべくご入金確認後２~3日以内に配送手続きにとりかかれるようにしたいと思っております。至急希望の方はご落札前に可能かどうかコメント頂けると助かります(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)#Bz#bz#松本孝弘#稲葉浩志#STARS#メモリアルプレート#ステッカー#ガチャガチャ#会場限定#レア人気グループ...B'zロックバンドグッズ種類...その他