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【美品】マルチトラックレコーダー　MTR　ZOOM R8
商品番号 P59695697812
商品名

【美品】マルチトラックレコーダー　MTR　ZOOM R8
ブランド名 ズーム
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ZOOMR8接続インタフェイス:USB端子▶︎新品で購入し、数回のみ使用。かなり綺麗だと思います。▶︎電源ケーブル、説明書付き。箱無です。▶︎動作確認済み。▶︎非喫煙者、ペットなし。#ズーム#ZOOM種類···マルチトラックレコーダー
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