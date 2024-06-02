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- 【美品】マルチトラックレコーダー MTR ZOOM R8
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商品詳細
ZOOMR8接続インタフェイス:USB端子▶︎新品で購入し、数回のみ使用。かなり綺麗だと思います。▶︎電源ケーブル、説明書付き。箱無です。▶︎動作確認済み。▶︎非喫煙者、ペットなし。#ズーム#ZOOM種類···マルチトラックレコーダー
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