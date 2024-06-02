都山流 在銘 『 瞑想 生山調 』1尺8寸 アンティーク 骨董 レトロ

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種類...尺八閲覧頂き有り難うございます。※プロフ必読お願い申し上げます※●都山流瞑想生山調の尺八になります●主人は25年位前から古物免許取得済みです私は詳しく無い為、主人が和室に飾る為に購入した尺八です私どもの手元にきて、23年程になるかと思います。●サイズ約54.6～55cm歌口外径約3.8cmや内径約2.1cm管尻外径約5cm内径約2cm素人採寸の為、多少の誤差はお許し下さい袋は紐の色褪せが酷く、1ヶ所絵柄の上生地に破れあります。画像⑩2つに分ける時に塗装が剥げてしまいました。すいません…画像③⑥吹口も剥がれ？がありますので、画像⑦でご確認下さいませ。とてもいい色調になっていると思います。専用の袋に入れたまま25年程飾っておりました前の持ち主が使用していたのかどうかは、不明です！あくまでも、中古品にご理解頂いた上でご検討を頂ければと思います。長年自宅にて素人保管しておりました尺八になりますので、ご理解頂ける方のみお願い致します。購入後のキャンセルはご遠慮頂きたいと思いますので、質問や疑問等ございましたら、メッセお願い致します。他にも出品しておりますので、ご覧頂ければ嬉しいです。#リーたん食器アンティーク発送方法は未定ですが一番安い方法で発送させて頂きます多分、メルカリ便になるかと思いますご質問や写真追加等御座いましたら、メッセージをお願い申し上げます。#尺八#都山流#1尺8寸#瞑想#生山調#インテリア#雑貨#アンティーク#レトロ#雑貨#骨董品#リーたん食器アンティーク