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- ポケモンカード PSA10 ギャラドスex/SR/SV1S【091/078】
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商品詳細
PokemonCards自身でコレクションしていたカードをPSAにて鑑定してもらったワンオーナー品です。GEMMINT10の評価をうけています。ゆうゆうメルカリ便で送ります。梱包は鑑定ケースに入ったままクリスタルパックに封入後、破損・濡れ対策を行います。カビゴンのフィギュアは撮影機材の為、付属しません。商品状態についてのトラブルが無いよう、第三者機関であるPSAの評価軸を採用しております。PSA評価基準を超える商品をお探しの際は、より細密な評価を行っているBGS等の鑑定商品をお探しください。
http://narcologia.ru/goods/troupe576611.html
http://narcologia.ru/goods/protein703034.html
http://narcologia.ru/goods/rouge873810.html
ポケモンカード ギャラドスex psa10 018/080 RRの通販 by shop｜ラクマ
ポケモンカード ギャラドスex psa10 018/080 RR
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