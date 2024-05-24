ortofon serato カートリッジ 2本SET 針 レコード DJ

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『ortofonseratoカートリッジ2本SET』こちらはオルトフォンがセラート用に開発したカートリッジです。serato以外のコントロールバイナルや、通常のアナログレコードも再生可能です。付属品は画像に写っている物が全てです。針は消耗品なのでオマケとお考え下さい。商品のスペック等は公式HP等を参考にして下さい。コンディションは使用した傷や汚れがある中古になりますので、中古品がご理解出来ない方からのご購入は、お断りさせて頂きます。他所でも取り扱っておりますので、予告なく出品を削除する場合がございます。その際はご了承下さい。ご購入する前に必ず商品説明とプロフィールを読まれてご了承された上でご購入されて下さい。ortofonseratodjpcdjレコードアナログカートリッジ針ターンテーブル種類···ターンテーブル