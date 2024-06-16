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VOX（ヴォックス）コンパクト ギターアンプ
商品番号 E39786637925
商品名

VOX（ヴォックス）コンパクト ギターアンプ
ブランド名 ヴォックス
特別価格 税込 2,116 円
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商品詳細

VOX（ヴォックス）コンパクト　ギターアンプPathfinder10外形寸法:380(W)x170(D)x260(H)mm質量:4.8kg【付属品】CLASSICPROケーブル1.5mイヤホンジャック変換アダプタ
http://narcologia.ru/goods/Adder532275.html
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