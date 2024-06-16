VOX（ヴォックス）コンパクト ギターアンプ

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商品詳細
VOX（ヴォックス）コンパクト ギターアンプPathfinder10外形寸法:380(W)x170(D)x260(H)mm質量:4.8kg【付属品】CLASSICPROケーブル1.5mイヤホンジャック変換アダプタ
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