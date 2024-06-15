［専用］siip シープ限定メガジャケ 未開封　UNITY ミセス　グッズ

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「Siipアマゾン予約特典 メガジャケ」のみになります。壁に立てかけておきました。透明な外袋に小傷などございます。人の手に渡ったもの、保管期間があったものなので完璧なコレクターアイテムをお探しの方はご遠慮ください。その観点から過去売れたお値段よりお安い設定しています。白いテープは元々ついていたマスキングテープです。【おまけ】画像3枚目/必要な方にのみです↓ミセスグリーンアップル《unityのメガジャケ》をオマケでつけます。コメントか取引きメッセージで必要でしたらお伝えください。こちらも未開封でしたが個人保管品です。あくまでオマケとお考えください。未開封◆犬がおります◆Mrs.GREENAPPLEミセスグリーンアップ大森元貴