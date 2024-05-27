OSAWAOCARINAトリプル·オオサワオカリナ AC管、漆仕上げノーマルタイプ音域の広さが魅力のトリプルオカリナ。3年前に銀座山野楽器で購入。複数のトリプル管で、弓場さつきモデルやフォーカリンク社の安価なのも試し吹きした結果、このオカリナを選びました。決め手は、手に馴染み押さえやすく、重さが程よくストレスが無かったことと、かすれずクリアで滑らか、カラッと陽気な音。当時、税別10万ちょっとしたと思います。音域が広い一曲に使うためだけに、3ヶ月ぐらい使用しました。大切に扱っておりました。なので、とても綺麗な状態です。現在、ケーナを吹いていますので、このトリプル管は吹いていません。どなたか使ってくださる方へお譲りします。良いオカリナだとおもいます。390グラムとストレスが少ない重さ。音色も薄っぺらくないです。横幅16cm、厚み4.5cmトリプルAC管にしては小ぶりなのが良い点です。平均的な女性の手に比べ小さい手の自分にも、最低音のラを押さえることができました。どうぞよろしくお願いします。お値下げ 90000→85000円→82000円



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