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- 【値下げ中】末澤誠也 アクキー2点\u0026公式写真9枚
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商品詳細
2019年と2020年に発売されたアクリルキーホルダー2点と数年前の公式写真のセット販売です。アクキーは購入後暗所にて保管してありました。未開封商品です！公式写真は購入後ファイルに入れて保管しておりました。目立った汚れ等もなく綺麗です。アクキー2点と公式写真それぞれでの販売も検討しておりますがセットの方がお安く提供させていただきます。#末澤誠也 #アクキー #公式写真
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