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【PSA10】ゼクロム 25th ANNIVERSARY 021/025
商品番号 M16566966240
商品名

【PSA10】ゼクロム 25th ANNIVERSARY 021/025
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ポケモンカードゲーム25ANNIVERSARYプロモゼクロムPSA10です。自引きしたものを鑑定に出したワンオーナー品です。写真をご覧になり、状態にご納得いただいた上でご購入くださいますようよろしくお願いします。コメント無しでの購入歓迎です。ご購入から2日以内に発送します。ボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)特徴...PSA鑑定、プロモーションカード(PR)
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