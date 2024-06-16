【PSA10】ゼクロム 25th ANNIVERSARY 021/025

ご覧いただきありがとうございます。ポケモンカードゲーム25ANNIVERSARYプロモゼクロムPSA10です。自引きしたものを鑑定に出したワンオーナー品です。写真をご覧になり、状態にご納得いただいた上でご購入くださいますようよろしくお願いします。コメント無しでの購入歓迎です。ご購入から2日以内に発送します。ボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)特徴...PSA鑑定、プロモーションカード(PR)







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