森 陶山 緋襷 水指 備前 茶道具 b104

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商品詳細
↓水指一覧↓【#NextOnemizusasi】森陶山の備前水指です。森陶山は備前焼窯元六姓森家に生まれ父の森竹山に師事し端正な美しい立姿で、備前ならではの少し太めの緋襷と渋みのある窯変美が楽しめる良い水指ですね。共箱（破損有）のお品です。
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