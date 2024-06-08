Blackstar FLY3 ギターアンプ

BlackstarFLY3サイズ:14.2Dx19.3Wx10.9Hcm重さ:900gほとんど使わなくなった為、出品致します。どこでも使える3Wのギターアンプ「クリーン」と「オーバードライブ」の2チャンネル仕様：FLY3だけでコード・バッキングからギター・ソロまで演奏できます。デジタル「テープ」ディレイ：心地よいテープエコーのサウンドを再現したデジタル・ディレイを搭載しています。Blackstar独自の「ISF」コントロール：EQノブを回すだけのシンプルな操作で幅広い音作りが可能です。電池駆動：単3乾電池で使用可能。どこへでも気軽に持ち運び、ギターの演奏を楽しめます。#blackstar#アンプ#marshall#orange#VOX#YAMAHA#fender



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