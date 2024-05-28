OMEGAX ケビン　リップトレカ

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OMEGAXケビン wha'tgoinon日本特典リップトレカになります。1枚1枚本人たちがリップをつけて押しているので、同じものが1枚もありません。日本公式で購入したため、初めからスリーブに入って居なかったため、受け取ってすぐにスリーブに入れました。個人保管のため、神経質な方はご遠慮ください。当方がみたところ傷などはなくみえます。トレカ整理のために出品します。スリーブ＋硬質ケース、厚紙補強、水濡れ防止にて配送予定になります。OMEGAXケビン