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ダークナイト　ジョーカー　【ダイナミックアクションヒーローズ】
商品番号 K11385959510
商品名

ダークナイト　ジョーカー　【ダイナミックアクションヒーローズ】
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビーストキングダムから発売された、1/9スケールのジョーカーです。ボーナスアクセサリーとして、冒頭の銀行強盗の時のジャケットもついております。コートの下もしっかり作り込んであるので、牢獄のシーンも再現できます。日の当たらない場所にケースに入れて飾っておりました。コレクション整理の為、出品します。出品前に、傷や汚れの確認をしましたが、箱には購入時の時点で既にあった、細かな擦れた様な傷が少しあります。フィギュア本体、付属品にはありませんでした。ですが、あくまで素人検品なので、傷や汚れに神経質な方は購入をご遠慮下さい。フィギュア種類···アクションフィギュア#DARKKNIGHT#JOKER#BATMAN#バットマン#ダークナイト#ホットトイズ#BEASTKINGDAM
http://narcologia.ru/goods/ambassador161506.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless580559.html
http://narcologia.ru/goods/reflector201864.html
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