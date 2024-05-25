ダークナイト　ジョーカー　【ダイナミックアクションヒーローズ】

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ダークナイト』でヒース・レジャー演じるジョーカーが唇をずっとなめ ...



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ダークナイト - DC - Series



ダークナイトのコート通販 | ジョーカー着用モデル - 映画レプリカ・映画革ジャン通販店のHOLLYWOOD VILLAGE

ビーストキングダムから発売された、1/9スケールのジョーカーです。ボーナスアクセサリーとして、冒頭の銀行強盗の時のジャケットもついております。コートの下もしっかり作り込んであるので、牢獄のシーンも再現できます。日の当たらない場所にケースに入れて飾っておりました。コレクション整理の為、出品します。出品前に、傷や汚れの確認をしましたが、箱には購入時の時点で既にあった、細かな擦れた様な傷が少しあります。フィギュア本体、付属品にはありませんでした。ですが、あくまで素人検品なので、傷や汚れに神経質な方は購入をご遠慮下さい。フィギュア種類···アクションフィギュア#DARKKNIGHT#JOKER#BATMAN#バットマン#ダークナイト#ホットトイズ#BEASTKINGDAM