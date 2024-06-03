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- (48.Z141)書道 硯 唐硯 梅図 中国骨董 端渓
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商品詳細
書道・習字用品···硯、墨筆、文鎮古墨書の形式···梅図彫刻中国の硯梅図彫刻唐木箱付サイズ約12.8×8.6×厚1.6cm重量約340㌘書道家のコレクション愛蔵品です未使用の様ですが保管品のため中古品の扱いでございます#硯墨工芸出品C骨董市骨董蚤の市古墨固形墨梅梅図書道、硯書道、墨硯端渓端渓硯硯、書古墨、書墨書道硯、書道墨、書道書道具水墨画墨絵彩墨画墨彩画日本画松煙墨青墨硯墨#端渓硯#古墨#中国#骨董#梅図#彫刻#古墨書#唐木箱#工芸#書道硯#墨書道#赤間硯#雄勝硯#雨畑硯書道・習字用品...硯,墨,半紙,筆,文鎮,書道セット,その他書の形式...掛け軸・掛軸
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