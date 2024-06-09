ご覧頂きありがとうございます。実家の印判店に保管しておりました象牙調の地蔵さまです。印材の問屋さんから購入した物です。共箱に入れて保管しておりましたが、長期店舗保管品ですので、少々の汚れはございます。何度か店舗に陳列しておりました。ご理解頂きましたらご検討宜しくお願い致します。長さ:約6㎝ 重さ:15g送付の際は共箱に入れて封筒にて発送させて頂きます。ご購入後のトラブルを防ぎ、気持ちの良いお取引きが出来るように、ご購入される前に必ず商品説明・プロフィールをご確認頂き、ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。



象牙調 お地蔵さま 長さ6㎝ - 彫刻/オブジェクト



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