マーベルレジェンド・ミスターネガティブのみ

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ご覧いただきありがとうございます。マーベルレジェンドより「ミスターネガティブ」になります。箱を開封しないと中の状態確認が出来ないので開封した物になります。＊簡易包装もいいのですが、今だに不良品の報告があとを絶たないので開封しての確認はご了承くださいませ。コメント不要の即購入可能です(^^;マーベルレジェンドハズブロトイビズ