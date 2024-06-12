リボTコレクション 握手会 雲雀恭弥

家庭教師ヒットマンREBORN！リボーンリボTコレクションvol.2声優さん握手会チケット1枚12/26(日)10:00~11:00國分優香里さん豊永利行さん大山鎬則さん柄：雲雀恭弥ボンゴレ沢田綱吉ツナ獄寺隼人山本武笹川了平ランボイーピン笹川京子三浦ハル雲雀恭弥六道骸バジルヴァリアーXANXUSザンザススクアーロベルフェゴールミルフィオーレ白蘭入江正一スパナユニ桔梗✽即購入可✽握手会参加の際に右下にチェックが入っていますがデフォルトなのでご了承ください



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