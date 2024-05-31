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ブラックドラゴン・グレイトドラゴン ソフビモンスター フィギュア ドラクエ
商品番号 U17155202114
商品名

ブラックドラゴン・グレイトドラゴン ソフビモンスター フィギュア ドラクエ
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 2,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドラゴンクエストのソフビモンスター・ブラックドラゴン・グレイトドラゴン２体セットです。ブラックドラゴンはふくびき所スペシャルのものです。他でも出品することもあり、売れ次第消していきますので、お早めにご検討ください。写真をご確認いただき、また写真だけでは伝わらない箇所があることもご理解ご了承の上、ご検討ください。具体的に購入を検討いただける方からの写真の追加要望等には対応いたします。※複数まとめてのご提案も歓迎です。※普通郵便を予定していますが、希望があれば+300円で匿名配送にします。#もりのドラクエ出品一覧#ドラゴンクエスト#ドラクエ#スクエニ#モンスター#ソフビモンスター#魔王#フィギュア#メタリックモンスターズギャラリー#スライム#ゲーム#キャラクター
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