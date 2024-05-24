HOTEL GLAY カジノグッズ全種

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HOTELGLAYカジノグッズ全種になります。・ベルボーイズラークッション・モバイルチャージャー(PSEマーク有り)・バリスタカップ・HISASHI×仕事猫アクリルスタンド全て未使用で、モバイルチャージャーとバリスタカップは撮影のため1度出した状態です。神経質な方はご購入を控えて下さい。普段は暗所にて保管しております。※バラ売り不可能です