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- 1/4 ブルースウェイン スーツ バットマン ホットトイズ系
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商品詳細
ブルースウェイン等用のスーツセットになります。スーツはASMUSTOYS素体付きになります。ハンドパーツは画像の物が全てになります。ベルトは使用してませんでしたので劣化もほぼないと思います。画像2枚目の赤マルのパーツは元から無かったと思います。画像1枚目の物が全てです。専用不可フィギュア種類···スケールフィギュアスケール···1/4
http://narcologia.ru/goods/update827195.html
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