YMAHAパワードミキサーEMX3000

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【スペック】・消費電力：300W・最大入力：300w×300w・インピーダンス：4Ω【特徴】ミキサー、パワーアンプ、EQ、デジタルエフェクトを一体化したPA/SR向けオールインワンミキサーで好評のEMX2000が大幅にグレードアップした。EMXシリーズは省スペースとクイック＆イージーな使い勝手が特徴で、スピーカーやマイクを加えるだけで、練習スタジオ、小規模ライブ、講演会、学校など様々な場面で活用できる。EMX3000はパワーアンプ部が従来機の200W+200W（4Ω）から300W+300W（4Ω）にアップされ、様々な用途に余裕を持って対応する。さらにパーツを厳選して一段と高音質を追求し、原音に忠実で抜けの良いパワフルなサウンドを提供する。操作面でも使いやすさを重視したカラーリングのツマミやスイッチ類を採用した。基本性能は、8モノ+2ステレオのメイン12入力に加え、2系統ステレオサブイン、TAPEインを合わせて計18入力を用意。モノ入力chはファンタム電源付のXLRタイプとTRSフォーンを併装。1～4chには個別のエフェクト処理が可能なインサートI/O端子もある。また、メイン12入力全てに3バンドEQと3系統センドを装備した。ボーカルエコーやリバーブなど16種類のデジタルエフェクト、メイン用に7バンド・グラフィックEQを搭載している。＊ハードケース付きです電源、音出し確認済みです。中古品に付き多少の不具合あるかもしれませんが、ノークレーム、ノーリターンでお願い致します。種類···ミキサー