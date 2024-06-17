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■峯岸魏山人作　水墨画　画題　緑潤う　木製アクリルガラス額装　　■
商品番号 S67662417646
商品名

■峯岸魏山人作　水墨画　画題　緑潤う　木製アクリルガラス額装　　■
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 3,452 円
在庫状況 あり

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商品詳細

作品に目立った劣化や痛みはありませんが台紙や額には相応の年代感や劣化があります。写真参照ください。表面反射などのため写真には一部フラッシュや外光による映り込みがあります。作品右下に作者“魏”の印相体朱印があります。合わせ額ですので飾りつけの場合は紐止めの位置などの最適化をお願いいたします。峯岸魏山人略歴　1900年生まれ　　国画院主宰　　墨の国展運営委員　二紀名誉会員　仁科会員作品サイズ　　６８ｃｍ　×　５４ｃｍ額サイズ　　　横　８０cm　縦　　６５cm　厚み　２．５cm技法　水墨画　額込み重量　　３．６ｋｇ専用通箱サイズ　　　　７０ｃｍ　×　８３ｃｍ　×　６ｃｍ１６０サイズ専用箱で発送します。
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