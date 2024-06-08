ヤマハ　クラビノーバ CLP-535

ヤマハクラビノーバCLP-535カラー···ブラウン16年制純正ヘッドホン、椅子を付属します。素人点検ですが動作不良もなく、全体的に目立った汚れもないと思います。★配送について業者を使う場合、ご購入者様が業者の手配をお願いします直接取りに来られる場合は、住所や日時を購入後のメッセージにてやり取りさせていただきたく存じます。発送元 北海道空知管内 戸建一階購入後の取引画面にて住所をお知らせいたします。全音作動確認済み。配送時の故障、キズ、動作不良等のクレームはお受け出来ません(\u003e_\u003c)よろしくお願いいたします。