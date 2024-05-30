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- ケース付き ヤマハ コルネット モデルYCR−234
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商品詳細
中古品になります。古い品になるので、ジャンク品扱いでお願いします。ケース付きです。定価53000円の品になります。#YAMAHA#ヤマハ#コルネット#CORNET#YCR-234
http://narcologia.ru/goods/capitation510108.html
http://narcologia.ru/goods/competitive115981.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual95246.html
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