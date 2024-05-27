向井潤吉、【草土の家（岩手県二戸郡一戸町姉帯）】、希少な額装用画集より

この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。画家名：向井潤吉作品名：【草土の家（岩手県二戸郡一戸町姉帯）】（KNE-5）希少な画集の一部を額装いたしました。絵画部分は綺麗な状態です。絵画部分のサイズは、約18.5㎝×14.0㎝です。新品額付です。額枠は木製・ブラック、額のサイズは30.0㎝×25.0㎝、黒のマット、アクリルガラス付です。yy9専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。



向井潤吉、【奥多摩春景（東京都青梅市沢井）】希少な額装用画集画 ...



向井潤吉、【五串晩秋（岩手県一関市五串）】、希少な額装用画集より ...



お得好評 ヤフオク! - 向井潤吉 【北国街道白雨（新潟県西蒲原郡巻町稲 ...



向井潤吉、秋麗岩手山、超希少な額装用画集画、新品額装付 www ...



向井 潤吉、爽緑の丘（東京都青梅市栗平）、希少な画集より、状態良好 ...



向井潤吉、【五串晩秋（岩手県一関市五串）】、希少な額装用画集より ...



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向井 潤吉、雀の村（三重県）、希少な画集より、状態良好、新品高級額 ...



向井潤吉、【山雨来たる（富山県黒部市別所）】、希少な額装用画集より-



向井潤吉、【山腹の家（東京都西多摩郡檜原村数馬）】、希少な額装用 ...



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向井潤吉、【宿雪の峡（長野県下水内郡栄村秋山郷）】、希少な額装用 ...



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