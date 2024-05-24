良品 ビュッフェ・クランポン イベット・シェーファー B♭クラリネット ...

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ご覧いただきまして、ありがとうございます(o^^o)◎商品◎BuffetCrampon(ビュッフェ・クランポン)EVETTESCHAEFFER(イベット・シェーファー)B♭クラリネット ◎素材◎グラナディラ 木製◎マウスピース◎BuffetCrampon純正品◎シリアル◎K55321◎使用期間◎7〜8年程です。◎状態◎細かな箇所の汚れ、錆、タンポの使用感はありますが、通常使用には差し支えない状態だと思われます。(写真3〜6)古い機種のため全体的な調整は必要かと思いますが、まだまだ使用できる状態の商品になります。ハードケースの内外装、破れ剥がれ等ございます。(写真10)※写真にてご確認の上、ご購入をお願いします※◎付属品◎BuffetCrampon本体、ハードケース＊＊リード、化粧箱、取扱説明書はございません＊＊◎配送◎緩衝材にてしっかり保護をして、リサイクル段ボールにて、発送致します。◎喫煙者、ペット◎なし＊＊あくまでも中古品という事を考慮して頂いた上、トラブル防止のため、神経質な方は購入をお控え下さい＊＊★他の商品も出品中です★ ↓↓↓#Mファクotopage◎検索ワード◎#クランポン#ビュッフェ・クランポン#crampon#buffetcrampon#クラリネット#clarinet#吹奏楽#オーケストラ種類···クラリネット220m728032