茶道具　楽入造　秀吉好赤楽茶碗（銘：無物）共箱　未使用品

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京焼 楽入造の秀吉好赤楽茶碗（銘：無物）になります。購入してから使わずに保管してありました。未使用になりますので目立つような汚れやキズなどの傷みは無く状態は良好です。お分かりになられる方やお使い頂ける方などいかがでしょうか。自宅長期保管品になりますので、完璧なお品物をご希望の方や神経質な方のご購入はお控え下さいませ。共箱などに経年による多少の汚れやシミ、スレなど御座います。未使用品ではございますが、一度人の手に渡ったお品物ですので中古になります。ご理解頂ける方のみのご購入をお願い致します。■サイズ高さ約8cm直径約11.3cm➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖※即購入OKです※メルカリルールにならい交渉中又、コメントを頂いても購入された方が優先となります。※古いお品物や骨董品などが出品の主体となる為、基本的に真贋の保証や返品などは受け付けておりません。気になる事やご質問等は必ずご購入前にコメントして下さい(^-^)