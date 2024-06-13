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【今売りたい！】リードナイフ　キアルジs.Walterタイプ
商品番号 U38460805206
商品名

【今売りたい！】リードナイフ　キアルジs.Walterタイプ
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 3,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2枚目の写真を参照して下さい細かな傷がありますキアルジS.Walter替刃式リードナイフオーボエイングリッシュホルンファゴット購入後、ほとんど使用しておりませんので非常に綺麗な状態です。右利き用の替刃式リードナイフです。研ぎ作業が不要な為、常に鋭い状態をキープすることが可能です。刃交換用工具をお付けします。種類···オーボエアクセサリー・パーツ···リード
http://narcologia.ru/goods/assessor467503.html
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